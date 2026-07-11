Triathlon: Westermann auf Rang 12

Simon Westermann hat beim Triathlon-Sprint im Rahmen der World Series in Hamburg den 12. Platz belegt. Der Zürcher büsste 33 Sekunden auf den siegreichen Australier Matthew Hauser ein, der in Hamburg zum dritten Mal in Folge gewinnen konnte. Für einen Platz in den Top 10 fehlten Westermann nach 750 m Schwimmen, 20 km auf dem Rad und 5 km Laufen 3 Sekunden. Maxime Fluri, der zweite Schweizer am Start, belegte Rang 40 (+1:43 Minuten). Bei den Frauen klassierte sich Cathia Schär auf Platz 16. Die Waadtländerin mischte beim Wechsel auf die Laufstrecke noch ganz vorne mit, konnte die hohe Pace aber nicht mitgehen. Der Sieg ging an die Französin Léonie Périault, die sich mit 5 Sekunden Vorsprung vor der Deutschen Lisa Tertsch durchsetzte.

Reiten: Fuchs darf jubeln

Falsterbo bleibt ein gutes Pflaster für die Schweizer Springreiter. Nach dem Sieg im Nationenpreis am Freitag legte Martin Fuchs beim Fünfsterne-CSI in Schweden am Samstag nach. Auf Love de Vie gewann er das mit 105'000 Euro dotierte Falsterbo Derby. In einem Stechen mit drei Paaren, die alle fehlerlos blieben, war Fuchs der Schnellste.

American Football: Titel geht nach Bern

Die Bern Grizzlies haben die Calanda Broncos nach drei Jahren als Schweizer Meister im American Football entthront. Im Basler Rankhof gewannen sie die 40. Swiss Bowl gegen ihren langjährigen Rivalen aus dem Bündnerland 14:3. Für die Grizzlies ist es der siebte Meistertitel, der erste seit 2022. Sie beenden die Saison ungeschlagen.