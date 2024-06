Wawrinka tritt in Paris an

Legende: Nimmt noch einmal die Olympischen Ringe ins Visier Stan Wawrinka. imago images/PanoramiC

Stan Wawrinka darf dank einer Wildcard an den Olympischen Spielen in Paris an den Start gehen.

In Peking 2008 gewann Wawrinka an der Seite von Roger Federer Olympia-Gold im Doppel.

Nebst Wawrinka wird auch Viktorija Golubic für Paris selektioniert.

Die Olympischen Spiele in Rio 2016 und Tokio 2021 verpasste Stan Wawrinka verletzungsbedingt. Nun kehrt der 39-jährige Romand noch einmal auf die Olympische Bühne zurück. Wawrinka erhielt eine der beiden Wildcards für das Tennisturnier in Paris, das wie die French Open auf der Anlage von Roland Garros auf Sand stattfinden wird.

Für Wawrinka werden es die 3. Spiele nach Peking 2008 und London 2012. In der chinesischen Metropole holte der Westschweizer 2008 Gold im Doppel – an der Seite von Roger Federer. In Erinnerung blieb vor allem der legendäre Siegesjubel der beiden Schweizer.

Legende: Der legendäre Gold-Jubel Roger Federer «wärmt» sich an Stan Wawrinka. Keystone/PETER KLAUNZER

Nebst Wawrinka wurde auch Viktorija Golubic für Olympia in Paris selektioniert. Die Zürcherin gewann an der Seite von Belinda Bencic an den Spielen in Tokio vor 3 Jahren Silber im Doppel.