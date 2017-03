Im zweiten Anlauf reicht's Tadé zu WM-Bronze

Heute, 13:17 Uhr

Am 2. Wettkampftag der Freestyle- und Snowboard-WM in der Sierra Nevada kann die Schweiz die 1. Medaille bejubeln. Marco Tadé holt in der Doppel-Buckelpisten-Konkurrenz Bronze.

Marco Tadés spektakulärer Run zu WM-Bronze 0:36 min, vom 9.3.2017 Marco Tadé machte es damit im höchsten Gebirge der Iberischen Halbinsel besser als noch am Mittwoch. Bei seinem ersten Einsatz im Einzel belegte der Tessiner den 4. Rang und schrammte hauchdünn an den Medaillen vorbei. Im Duell «Mann gegen Mann», der so genannten «Duals Moguls»-Konkurrenz, konnte sich der Buckelpistenfahrer weiter steigern. Mit einem sensationellen Run setzte sich der 21-Jährige gegen den Franzosen Sacha Theocharis durch und sicherte sich die bronzene Auszeichnung. Scanzio auf Rang 6 Der Sieg ging wie schon am Vortag an den Japaner Ikuma Hiroshima, der sich im grossen Final gegen Bradley Wilson (USA) behaupten konnte. In der von Perrine Laffont (Fr) gewonnenen Frauen-Konkurrenz belegte die Schweizerin Deborah Scanzio den 6. Schlussrang. Die Tessinerin war in den Viertelfinals gescheitert.

bud