Aerials : Nach zwei 2. Plätzen zum Saisonauftakt feiert Noé Roth in Le Relais seinen ersten Saisonsieg und den insgesamt 3. im Weltcup. Das gute Schweizer Teamresultat runden Andrin Schädler und Pirmin Werner mit den Plätzen 6 und 7 ab.

: Nach zwei 2. Plätzen zum Saisonauftakt feiert Noé Roth in Le Relais seinen ersten Saisonsieg und den insgesamt 3. im Weltcup. Das gute Schweizer Teamresultat runden Andrin Schädler und Pirmin Werner mit den Plätzen 6 und 7 ab. Alpin-Snowboard: Julie Zogg bleibt in der Erfolgsspur und kommt im bulgarischen Bansko beim Parallelslalom innert 24 Stunden zum nächsten Weltcupsieg. Als Dritte beendet auch Patrizia Kummer eine lange Durststrecke.

Julie Zogg bleibt in der Erfolgsspur und kommt im bulgarischen Bansko beim Parallelslalom innert 24 Stunden zum nächsten Weltcupsieg. Als Dritte beendet auch Patrizia Kummer eine lange Durststrecke. Skicross: Nicht nachdoppeln kann im schwedischen Idre Fjäll dagegen Fanny Smith. Die Romande klassiert sich bei der nächsten Demonstration von Sandra Näslund (SWE) unmittelbar hinter dem Podest.

Nicht nachdoppeln kann im schwedischen Idre Fjäll dagegen Fanny Smith. Die Romande klassiert sich bei der nächsten Demonstration von Sandra Näslund (SWE) unmittelbar hinter dem Podest. Skispringen: Zum «Wiederholungstäter» in den Weltcup-Punkten wird Gregor Deschwanden, der bei der Reprise im japanischen Sapporo den 20. Rang belegt.

Aerials: Roth triumphiert im 3. Saison-Springen

Nach dem Podestplatz am Vortag feierte Noé Roth beim zweiten Springen im kanadischen Le Relais seinen 3. Weltcupsieg. Roth – bereits im 1. Run das Mass der Dinge – distanzierte die Konkurrenz auch im 2. Umgang um 4 Punkte und mehr. Der 22-Jährige entschied den Wettkampf mit 124,43 Zählern für sich. Andrin Schädler stiess erstmals in seiner Karriere in den Final der besten 6 vor und wurde Sechster. Pirmin Werner – der dritte Schweizer im Final – musste mit 105,43 Punkten nach dem ersten Run die Segel streichen und belegte den 7. Rang. Zum ersten Mal in dieser Saison in einem Aerials-Final dabei war die Schweizerin Alexandra Bär. Sie spielte beim Triumph von Laura Peel (AUS) im Kampf um die Podestplätze keine Rolle und wurde 11.

01:51 Video Der entscheidende Sprung von Noé Roth Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Snowboard: Erneut zwei Schweizer Podestplätze

Nach ihrem Sieg am Samstag doppelte die Snowboarderin Julie Zogg im zweiten Parallelslalom in Bansko nach. Mit Patrizia Kummer als Dritte stand eine zweite Schweizerin auf dem Podest. Am meisten gefordert wurde Zogg im Halbfinal gegen Kummer, den sie mit einem Vorsprung von einem Zehntel zu ihren Gunsten entschied. Der Final gegen die Österreicherin Daniela Ulbing war dann eine klare Angelegenheit. Die 30-jährige Zogg gewann zum zwölften Mal im Weltcup. Für die 35-jährige Kummer, die sich im «kleinen Final» deutlich gegen die Japanerin Tsubaki Miki durchsetzte, war es der erste Podestplatz im Weltcup seit dem 23. März 2019 in Winterberg und der 23. insgesamt. Weniger gut lief es den Schweizer Männern. Dario Caviezel, der am Samstag triumphiert hatte, schied bereits im Achtelfinal gegen den späteren Sieger Maurizio Bormolini aus Italien aus. Der 27-jährige Bündner hatte als einziger Schweizer die K.o.-Phase erreicht.

00:33 Video Zusammenfassung Snowboard-Parallelslalom Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Skispringen: Deschwanden konstant, Peier mit Premiere

Gregor Deschwanden ist im 3. Weltcup-Springen in Sapporo (JPN) zum 3. Mal in den Top 20 gelandet. Nach den Rängen 10 und 15 reichte es dem Luzerner nun mit Sprüngen auf 129,5 und 185,5 m auf den 20. Rang. Killian Peier holte derweil als 30. seinen 1. Weltcup-Punkt in dieser Saison. Der Waadtländer, der am Freitag in der Qualifikation und am Samstag in der 1. Runde ausgeschieden war, steigerte sich im Laufe des Wochenendes. Am Sonntag lag der 27-Jährige nach dem 1. Sprung (132,5 m) sogar auf dem 21. Rang, verpasste im Final (98,5 m) aber völlig den Anschluss. Den Sieg sicherte sich Lokalmatador Ryoyu Kobayashi vor Halvor Egner Granerud (NOR) und Markus Eisenbichler (GER).

Skicross: Smith auf dem 4. Rang

Beim 2. Weltcuprennen im schwedischen Idre Fjäll haben die Schweizer Skicrosserinnen und Skicrosser einen Podestplatz verpasst. Nach dem 2. Rang vom Vortag musste Fanny Smith mit dem 4. Platz Vorlieb nehmen. Im Final lag sie lange auf Position 2 und fiel dann aber hinters Treppchen zurück. Die zweitbeste Schweizerin Sixtine Cousin klassierte sich auf dem 7. Rang. Den Sieg holte sich natürlich Lokalmatadorin Sandra Näslund, für die Schwedin ist es der 15. Erfolg in Serie. Die Schweizer Männer, die von Verletzungen geplagt sind, enttäuschten: Für Joos Berry und Marc Bischofberger ging es bereits nach den Achtelfinals nicht mehr weiter. Der Kanadier Reece Howden gewann vor Erik Mobärg (SWE) und Tobias Müller (GER).

Schliessen 00:47 Video Zusammenfassung Skicross Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 01:33 Video Smith fährt im Final nur auf den 4. Rang Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 01:05 Video Die Skicrosser stehen vor verschlossenen Startgates Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Universiade: Bätschi holt Bronze

Am zweitletzten Tag der Universiade sicherte sich die Alpin-Snowboarderin Flurina Bätschi die Bronzemedaille im Parallel-Riesenslalom. Die 19-jährige Studentin der Fernfachhochschule Schweiz gewann bis zum Halbfinal jedes ihrer Rennen überlegen, musste sich dort jedoch der späteren zweitplatzierten Carmen Kainz (AUT) geschlagen geben und setzte sich schliesslich im Bronze-Lauf durch. Für die Schweiz ist es in Lake Placid (USA) bereits die 10. Medaille.