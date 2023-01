Bob: Vogt/Michel auf dem Podest

Michael Vogt und Sandro Michel fuhren im Zweierbob-Weltcup in Winterberg als Zweite auf das Podest. Bei Halbzeit lagen die Schweizer noch auf dem 4. Rang, ein starker 2. Durchgang brachte den beiden dann den Podestplatz ein. Der Sieg ging mit 0,14 Sekunden Vorsprung an die Deutschen Johannes Lochner/Georg Fleischhauer, den dritten Platz holten sich die Briten Brad Hall/Taylor Lawrence. Mit Simon Friedli und Andreas Haas überzeugte ein zweites Schweizer Duo auf Rang 5.

Biathlon: Hartweg überzeugt mit Top-10-Platz

Niklas Hartweg blieb in der Verfolgung über 12,5 Kilometer bei allen 4 Schiessen fehlerfrei und lief schliesslich mit einem Rückstand von 2 Minuten und 12 Sekunden auf den 10. Rang. Der Sieg ging einmal mehr an Johannes Bö (NOR), der trotz 2 Schiess-Fehlern mit einem Vorsprung von über einer Minute gewann. Quentin Fillon Maillet (FRA) und Tarjei Bö (NOR) komplettierten das Podest. Auch die weiteren Schweizer durften mit ihrer Leistung zufrieden sein: Sebastian Stalder wurde 18., Jeremy Finello 25. und Serafin Wiestner 29.

00:50 Video Zusammenfassung Biathlon Männer Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Biathlon: Erneut 4 Schweizerinnen in Top 20

Die Schweizer Biathletinnen haben in Pokljuka (SLO) erneut überzeugt. In der Verfolgung über 10 km liefen gleich 4 Athletinnen in die Top 20. Beste Schweizerin war Amy Baserga (12.), die ihr Karriere-Bestresultat abermals verbessern konnte. Dahinter rundeten Aita Gasparin (14.), Elisa Gasparin (17.) und Lena Häcki-Gross (19.) das solide Schweizer Resultat ab. Auch Lea Meier, die vor zwei Tagen zum ersten Mal Weltcuppunkte holen konnte, lief erneut stark und wurde 24. Der Sieg ging an Elvira Öberg. Die Schwedin gewann vor Dorothea Wierer (ITA) und Julia Simon (FRA).

00:44 Video Zusammenfassung Biathlon Frauen Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Monobob: Hasler in Winterberg auf Rang 7

Melanie Hasler hat ihren 1. Podestplatz im Monobob-Weltcup in diesem Winter verpasst. Nach dem 1. Lauf lag die Aargauerin noch in Führung, der 2. Durchgang misslang ihr dann jedoch. Ein Rückstand von 0,29 Sekunden auf Siegerin Laura Nolte (GER) reichte nur noch für Rang 7. Hinter Nolte fuhren Kaillie Humphries (USA) und Kim Kalicki (GER) aufs Podest. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt Hasler nach 4 von 8 Rennen auf dem 5. Rang.