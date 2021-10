Legende: Hatte Pech in der Saisonvorbereitung Dario Cologna. Freshfocus

Langlauf: Knieverletzung bei Cologna

Dario Cologna hat sich bei einem Sturz im Rollski-Training in Davos eine Zerrung des hinteren Kreuzbandes und eine Meniskus-Quetschung zugezogen. Wann der vierfache Olympiasieger wieder in vollem Umfang trainieren kann, hängt vom Heilungsverlauf ab. Der Saisonstart sei laut Swiss-Ski bei einer planmässigen Genesung nicht gefährdet. Die ersten Weltcuprennen stehen Ende November im finnischen Kuusamo an.