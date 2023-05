Legende: Tour de Ski statt Davos Nordic Im Winter 2023/24 ändert man in den Bündner Bergen das Programm. Federico Modica/NordicFocus/freshfocus

Langlauf: Tour de Ski 2024 auch in Davos

Die Tour de Ski gastiert im kommenden Winter am 3. und 4. Januar für zwei Etappen in Davos. Ein Nachtsprint (Skating) und ein Verfolgungsrennen (20 km klassisch) stehen im Programm. Die Langlauf-Crew von Davos Nordic entlastet somit die Situation für Swiss-Ski, die Sponsoren und die TV-Produzenten. Denn am traditionellen Davos-Nordic-Wochenende von Mitte Dezember herrscht mit Veranstaltungen in St. Moritz (Alpin Frauen), Engelberg (Skispringen) und neu Lenzerheide (Biathlon) bereits Hochbetrieb auf Schweizer Boden. Das OK von Davos Nordic will indes nicht zum fixen Etappenort der Tour de Ski werden. Im übernächsten Winter möchte man wieder auf das Weltcup-Wochenende im Dezember setzen, da die Wettkämpfe aus touristischer Sicht vor Weihnachten viel attraktiver sind, weil damit die Hochsaison umgangen wird.