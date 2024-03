Legende: Auf dem guten 7. Rang Gregor Deschwanden. Keystone/EPA/ANNA SZILAGYI

Skispringen: Deschwanden auf Rang 7

Gregor Deschwanden ist beim Weltcup-Springen in Trondheim auf den 7. Rang gesprungen. Erst drei Mal war der 33-jährige Luzerner in dieser Saison weiter vorne klassiert gewesen. Die Österreicher lieferten am Schauplatz der WM 2025 eine Machtdemonstration ab. Stefan Kraft sicherte sich mit Sprüngen auf 137,5 und 134 m den Tagessieg. Damit baute er nicht nur seine Führung in der Gesamtwertung, sondern auch jene in der Raw-Air-Tour aus, einer Serie aus vier Wettkämpfen in Norwegen. Er siegte vor seinen Landsmännern Daniel Tschofenig und Jan Hörl. Vierter wurde mit Daniel Huber ebenfalls ein Österreicher.