Drei Schweizer in Silvaplana in Top 10 – Friedli im Pech

Legende: Bester Schweizer Jonas Hasler. Keystone/Mayk Wendt

Snowboard: Kein Exploit beim Heim-Event

Jonas Hasler, Nicolas Huber und Jeremy Denda haben am Corvatsch beim Weltcupfinal im Slopestyle geschlossen die Plätze 6 bis 8 belegt. Die Schweizer Frauen stellten keine Finalistin. Die Siege gingen an den 21-jährigen Kanadier Liam Brearley, der bereits im Januar in Laax gewonnen hatte, und an die 22-jährige Japanerin Reira Iwabuchi, die zuvor auf Schweizer Boden im Oktober 2022 in Chur im Big Air und vor drei Jahren am Corvatsch im Slopestyle erfolgreich gewesen war.

Brearley fliegt allen davon und gewinnt in Silvaplana
Iwabuchi übertrumpft im 2. Run alle

Bob: Friedli von Bahnfehler ausgebremst

Simon Friedli wurde beim Weltcup-Finale der Bobfahrer in Lake Placid die Chance genommen, in der Gesamtwertung im Vierer noch in die Top 3 vorzustossen. Nach dem 1. Durchgang lag der Solothurner mit seiner Crew auf dem 5. Rang, doch im 2. Durchgang tat sich nach den hohen Temperaturen der letzten Wochen in der Olympiabahn von 1980 ein Loch in der Eisschicht auf – direkt vor Friedlis zweiter Fahrt und zunächst unbemerkt. Der Schweizer schrammte mit seinem Bob über das Stück Beton, zerstörte damit seine Kufen und wurde weit zurückgeworfen. Die Jury reagierte und entschied nach langer Diskussion, das Rennen vor den letzten drei Fahrern abzubrechen und das Resultat des 1. Durchgangs zu werten. Friedli blieb damit auf dem 5. Rang des Tagesklassements und Vierter des Gesamtweltcups.

Bob: Hasler/Morell zum Saisonabschluss Fünfte

Die Schweizerinnen Melanie Hasler/Mara Morell sind im letzten Rennen des Zweierbob-Weltcups in Lake Placid auf den 5. Platz gefahren. In der Gesamtwertung belegte Hasler auch dank zwei Podestplätzen in St. Moritz und Sigulda den 4. Rang. Den Gesamtsieg sicherte sich die Deutsche Laura Nolte vor ihren Landsfrauen Kim Kalicki – der Tagessiegerin in Lake Placid – und Lisa Buckwitz.

Skifliegen: Österreich gewinnt letzten Team-Wettkampf

Österreichs Männer haben mit den beiden Top-Fliegern Stefan Kraft und Daniel Huber beim Saisonfinale in Planica den Team-Wettkampf gewonnen. Dieser wurde wegen auffrischender Winde nach einem Umgang gewertet. Platz 2 holte sich Gastgeber Slowenien, Dritter wurde Norwegen. Die Schweizer Equipe stellte kein Team.