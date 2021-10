Legende: Premiere An der Nordisch-WM 2023 findet ein Rennen in 2 Ländern statt. imago images

Langlauf: Grenzüberschreitendes Rennen

Die nordischen Weltmeisterschaften in Planica im März 2023 warten mit einer Besonderheit auf. Die Langlaufrennen über 50 km der Männer und 30 km der Frauen führen länderübergreifend auf einem alten Eisenbahntrassee vom italienischen Tarvis nach Planica in Slowenien. Auf den geplanten Einbezug des österreichischen Villachs musste aus verkehrstechnischen Gründen verzichtet werden.

Bob: Olympiasieger Melbardis tritt zurück

Der lettische Bob-Olympiasieger Oskars Melbardis hat auf Instagram das Karriereende verkündet. Einen Grund für den Entscheid gab der 33-Jährige nicht an. Lettlands bester Bobpilot hatte sich im Sommer einer Rückenoperation unterzogen. Melbardis gewann 2014 an den Olympischen Spielen in Sotschi die Goldmedaille im Vierer und holte auch Bronze in dem vom Schweizer Beat Hefti gewonnenen Zweierbob-Rennen. Die Medaillen wurden ihm wie Hefti nachträglich zugesprochen, nachdem die russischen Bobteams wegen Dopings disqualifiziert worden waren.