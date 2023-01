Eine technische Panne hat am Mittwoch beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding zwischenzeitlich für grosse Probleme gesorgt. So fielen die Bilder für die Fernseh-Übertragung minutenlang aus. Das Live-Scoring war ebenfalls ausgefallen, die Zeitnahme lief indes weiter. Die Ursache für die Probleme war ein Stromausfall im gesamten Stadion.