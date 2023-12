Monobob: Hasler wird Zweite

Melanie Hasler hat die Weltcup-Saison der Bobfahrerinnen in La Plagne mit einem Paukenschlag lanciert. Die Aargauerin schaffte in den französischen Alpen als Zweite im Monobob den Sprung aufs Podest. Für die 25-jährige Hasler war es die erste Top-3-Klassierung in dieser Disziplin, nachdem sie zuvor im Weltcup 4 Mal im Zweierbob den Sprung aufs Treppchen geschafft hatte. Geschlagen geben musste sich die frühere Volleyballerin, die nach dem 1. Durchgang noch auf dem 7. Rang klassiert war, einzig der Amerikanerin Kaysha Love, die mit 21 Hundertsteln Vorsprung auf die Schweizerin ihren 1. Weltcupsieg als Pilotin feierte.

Langlauf: Fähndrich verzichtet auf Start

In den Klassisch-Sprints im schwedischen Östersund gab es für die Schweizer Delegation keine Spitzenplatzierung. Dies lag vor allem auch daran, dass die 28-jährige Teamleaderin Nadine Fähndrich krankheitsbedingt kurzfristig auf einen Einsatz verzichten musste. Laut Angaben von Swiss-Ski verhinderten Magen-Darm-Probleme einen Start der vierfachen Einzel-Weltcupsiegerin.

In Abwesenheit von Fähndrich überstanden nur Lea Fischer, Désirée Steiner und Valerio Grond die Qualifikation. Das Trio blieb jedoch in den Viertelfinals hängen. Pech hatte Grond, dem noch auf der 1. Rennhälfte ein Stock brach. Bis er einen Ersatzstock erhielt, war der Zug an der Spitze schon abgefahren. Die Tagessiege gingen an die Schwedin Emma Ribom und Johannes Kläbo aus Norwegen.