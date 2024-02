Legende: Ein grosser Name für das Engadin Therese Johaug wird beim Frauenlauf an den Start gehen. IMago/NTB

Langlauf: Johaug im Engadin am Start

Norwegische Medien mutmassen schon länger über ein Comeback von Therese Johaug. Nun wird die Langlauf-Ikone am 3. März beim Engadin Frauenlauf an den Start gehen, wie die Organisatoren mitteilten. Für die vierfache Olympiasiegerin und 14-fache Weltmeisterin ist es der erste Wettkampf seit fast zwei Jahren. Vor zehn Monaten wurde Johaug Mutter einer Tochter. Am Engadin Frauenlauf, der im Rahmen der Engadin Marathonwoche stattfindet und über 17 km von Samedan nach S-chan führt, möchte die 35-jährige Norwegerin ihre Form testen. 2025 findet in Trondheim (NOR) die Nordische Ski-WM statt. In Norwegen wird darüber spekuliert, dass Johaug dort mitlaufen will.