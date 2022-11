Legende: Massenstart statt Skiathlon Kritische Schneeverhältnisse verlangen in Lillehammer Anpassungen. Imago/Bildbyran

Langlauf: Programmänderung in Lillehammer

Den am ersten Dezember-Wochenende in Lillehammer geplanten Weltcup-Veranstaltungen im Langlauf, Skispringen und in der Nordischen Kombination steht nach einer durch die FIS durchgeführten Schneekontrolle nichts im Weg. Allerdings kommt es im Langlauf aufgrund der kritischen Schneeverhältnisse zu einer Programmänderung. Anstelle eines Skiathlons wird am Sonntag, 4. Dezember, in der norwegischen Olympiastadt von 1994 ein Massenstart-Rennen über 20 km in klassischer Technik ausgetragen.