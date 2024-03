Legende: Durfte sich freuen Stefan Kraft. Keystone/EPA/Geir Olsen

Skispringen: Kraft zum Dritten

Zum 3. Mal nach 2017 und 2020 hat Stefan Kraft den Gesamtweltcup der Skispringer gewonnen. Der 30-jährige Österreicher holte die dafür nötigen letzten Punkte mit dem Sieg im ersten von zwei Skifliegen am Sonntag in Vikersund (NOR). Im 2. Springen belegte er hinter Landsmann Daniel Huber Platz 2. Gregor Deschwanden belegte die Plätze 21 und 10.

Skispringen Frauen: Kvandal mit Premierensieg

Die Norwegerinnen Eirin Maria Kvandal und Silje Opseth feierten am ersten offiziellen Skiflug-Weltcup der Frauen einen spektakulären Doppelerfolg. Kvandal flog in Vikersund 202 und 212 m weit und holte sich damit den Sieg. Ihre Landsfrau Opseth sorgte mit einem Flug auf 230,5 m für eine Weltrekord-Marke bei den Skispringerinnen.

Langlauf: Reichelt vom Doping-Vorwurf freigesprochen

Sina Siegenthaler sorgte als Achte für das beste Schweizer Resultat im Snowboardcross-Weltcup in Schruns. Die Emmentalerin blieb nach zwei überstandenen Runden im Halbfinal als Dritte hängen. Bei den Männern schieden Kalle Koblet, Valerio Jud und Nicola Lubasch in den Sechzehntelfinals aus.