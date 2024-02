Legende: Schafft es im Sprint auf das Podest Natalie Maag. Keystone/Martin Schutt

Rodeln: Maag in Oberhof Zweite

Beim Rodel-Weltcup in Oberhof bewies Natalie Maag ihre gute Form. Drei Wochen nach ihrem Exploit mit dem Gewinn von WM-Silber im Sprint stieg die 26-jährige Zürcherin in dieser Disziplin auch im Weltcup aufs Podest. Sie büsste auf die Deutsche Julia Taubitz als Zweite bloss neun Hundertstel ein. Zuvor im Einzel, auch da siegte Taubitz, hatte die Schweizerin das Podest als Vierte nur hauchdünn verpasst.

Skispringen: Deschwanden auf Platz 29

Die Schweizer Skispringer haben beim Weltcup in Sapporo auch beim 2. Auftritt nicht brilliert. Gregor Deschwanden erreichte am Sonntag den bescheidenen 29. Rang, genau wie Killian Peier am Vortag. Am Samstag war Deschwanden noch in der Quali hängengeblieben, diesmal holte er mit Sprüngen auf 115,5 und 108 Meter immerhin zwei Punkte. Peier verpasste den Finaldurchgang als 31. knapp, Remo Imhof (42.) und Simon Ammann (45.) kamen ebenfalls nicht auf Touren. Der Sieg ging an den Slowenen Domen Prevc.