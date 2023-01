Legende: Muss kürzer treten Fanny Smith. Claudio Thoma/freshfocus

Skicross: Smith ausgebremst

Fanny Smith hat sich bei ihrem Sturz im letzten Weltcuprennen in Innichen an der linken Schulter verletzt. Wie der Schweizer Skiverband mitteilte, zog sich die 30-jährige zweifache Olympia-Medaillengewinnerin einen nicht verschobenen Bruch des Tuberculum majus am Oberarmkopf zu. Ob Smith in drei Wochen an den nächsten Rennen in Idre Fjäll (20. bis 22. Januar) antreten kann, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.