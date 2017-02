Wintersport: Tadé im Buckelpisten-Weltcup auf dem Podest

Der Schweizer Buckelpisten-Spezialist Marco Tadé hat zum Abschluss des Weltcup-Winters im chinesischen Thaiwoo den 2. Platz belegt.

Marco Tadé musste sich in der Doppel-Buckelpiste nur dem kanadischen Weltmeister und Weltcupsieger Mikaël Kingsbury geschlagen geben. Für Tadé war es erst der zweite Podestplatz auf höchster Stufe, nachdem er im November 2015 in Deer Valley (USA) Dritter geworden war. Sein bisher bestes Resultat in dieser Saison war ein 9. Rang gewesen.