Für Lindsey Vonn platzte der Traum von einer Olympiamedaille auf dramatische Weise. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am Sonntag nach 13 Fahrsekunden an der ersten kritischen Stelle. Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss im linken Knie an den Start gegangen war, schrie, blieb im Schnee liegen und musste per Hubschrauber abtransportiert werden.

«Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein. Aber wir wissen noch überhaupt nichts Genaues. Sie wird noch untersucht», sagte US-Speed-Trainer Alex Hödlmoser am Nachmittag gegenüber SRF. Vonn wurde im Krankenhaus von Cortina erstversorgt.

Volles Risiko wird nicht belohnt

Die 41-Jährige war vom Start weg Risiko gegangen und wählte früh eine enge Linie. Mit einem Arm blieb sie an einem Richtungstor hängen, kam so aus der Balance und krachte in Seitenlage aus der Luft auf die Piste. Helfer eilten herbei, das Rennen war minutenlang unterbrochen. Im Zielraum herrschte gespenstische Stille, viele amerikanische Fans und ihre Familie waren vor Ort.

«Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten», sagte Vonns Schwester Karin Kildow bei Peacock: «Sie gibt immer 110 Prozent, niemals weniger. Ich weiss, dass sie ihr ganzes Herzblut hineingesteckt hat, und manchmal passieren eben solche Dinge. Es ist ein sehr gefährlicher Sport.» Die Familie freue sich darüber, «dass alle ihr die Daumen drücken und sind dankbar für die Unterstützung», so Kildow.

Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am 30. Januar in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus war lädiert. Vonn wollte ihren Olympia-Traum aber nicht aufgeben und in Cortina, wo sie im Weltcup mit 12 Erfolgen Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer 2. Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen.