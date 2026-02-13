Die italienische Biathletin Rebecca Passler darf nun doch an den Olympischen Spielen in ihrer Heimat starten.

Legende: Ist bei ihren Heim-Spielen doch dabei Rebecca Passler. Imago/CEPix

Die wegen eines positiven Dopingbefunds ausgesprochene Suspendierung gegen Rebecca Passler ist aufgehoben worden. Den Entscheid zugunsten der Athletin fällte das Berufungsgericht von Italiens nationaler Anti-Doping-Behörde Nado.

Zuvor war der Fall von der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshofs TAS in Mailand an jenes Gremium verwiesen worden. Die 24-jährige Passler war gegen ihren Olympia-Ausschluss mit einem entsprechenden Antrag vorgegangen – und hatte damit Erfolg.

Begründung: Fehlende Absicht

Passler hatte gefordert, die Sperre wegen fehlender Absicht aufzuheben und ihr die Teilnahme an den Wettkämpfen in Antholz zu ermöglichen. Sie war bei einer Kontrolle ausserhalb des Wettkampfs im Januar laut Italiens Anti-Doping-Behörde positiv auf die verbotene Substanz Letrozol getestet worden.

Die Biathletin argumentierte, es habe sich um einen Fall von Verunreinigung gehandelt; sie treffe keine Schuld. Das konnte sie in dem Eilverfahren glaubhaft nachweisen.

