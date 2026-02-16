Nadine Fähndrich läuft im olympischen Teamsprint an der Seite von Nadja Kälin – sehr zum Unmut von Anja Weber.

Legende: Kommt nicht mehr zum Einsatz Anja Weber. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Am Mittwoch gehen an den Olympischen Spielen im Val di Fiemme die Teamsprints im Langlauf über die Bühne. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gehören die Schweizer Teams zu den erweiterten Medaillenkandidaten. Das Aufgebot von Swiss-Ski bei den Frauen hat nun aber für zünftig Stunk gesorgt.

Sprintspezialistin Nadine Fähndrich, die beim Einzelsprint schon im Viertelfinal ausschied, wird zusammen mit Nadja Kälin ins Rennen gehen. Der Entscheid sei aufgrund «der aktuellen Resultate und der positiven Formkurve gefallen», so der Verband. Für Anja Weber, die an der WM 2025 gemeinsam mit Fähndrich Bronze gewonnen hatte, sind die Olympischen Spiele damit vorzeitig zu Ende.

Die 24-Jährige tat ihren Unmut über die Nicht-Nomination am Montag via Instagram kund. «Ich habe soeben erfahren, dass ich nicht für den Teamsprint selektioniert wurde. Ohne überzeugende und transparente Gründe. Wie der Prozess abgelaufen ist, war weder fair noch akzeptabel.»

Sie habe in einer starken und konstanten Saison als einzige Athletin die Olympia-Selektionskriterien in allen Disziplinen erfüllt. Wegen des Teamgedankens habe sie das Einzelrennen über 10 km Skating ausgelassen. «Selektionen sind nie einfach und ich respektiere diese Verantwortung. Aber Transparenz, Fairness und ehrliche Kommunikation müssen immer die Grundlage sein.»