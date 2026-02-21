Curling: Kanada gewinnt Final gegen Briten

Zum ersten Mal seit 12 Jahren heisst der Olympiasieger im Curling wieder Kanada. Das Team um Skip Brad Jacobs behielt im Final gegen Grossbritannien die Oberhand und siegte 9:6. Die Entscheidung fiel dabei im 9. End, als die Kanadier ein Dreierhaus schreiben konnten. Für den britischen Skip Bruce Mouat war es nach Peking 2022 die zweite Finalniederlage in Serie. Im Halbfinal hatte sein Team noch die Schweizer Curler ausgeschaltet, die später mit Bronze vorliebnehmen mussten.

Ski-Freestyle: Halfpipe-Final verschoben

Starker Schneefall in Livigno hat den Zeitplan der Freestyle-Skier erneut durcheinandergewirbelt. Der für den Samstagabend geplante Halfpipe-Final der Frauen wurde auf Sonntag verschoben. Neu soll die Entscheidung am letzten Wettkampftag durchgeführt werden. Los geht es am Sonntagmorgen ab 10:40 Uhr. In Livigno sind bereits mehrere Wettkämpfe verschoben worden, darunter die Aerials-Qualifikation und der Slopestyle-Final der Snowboarderinnen.

Olympische Winterspiele