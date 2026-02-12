 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Olympia: Streit mit IOC Verstorbene Kollegen auf dem Helm: Ukrainer ausgeschlossen

Skeleton-Fahrer Wladislaw Heraskewitsch darf bei Milano Cortina 2026 nicht mittun.

12.02.2026, 09:54

Teilen
Skeletonfahrer in Rennposition auf der Eisbahn.
Legende: Will seine Sportkollegen auch im Rennen mittragen Wladislaw Heraskewitsch. Reuters/Annegret Hilse

Der Ukrainer Wladislaw Heraskewitsch ist im Streit um seinen Helm durch den Weltverband vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden. Der Kopfschutz zeigt Bilder von Sportkollegen, die bei russischen Anschlägen ums Leben gekommen sind. Das IOC hatte diesen Helm nicht zugelassen.

Am Mittwoch hatte Heraskewitsch auf seinem Instagram-Profil noch gehofft, dass das IOC einlenken werde. 24 Stunden später – und nach einer weiteren Anhörung – wurde der 27-Jährige «mit Bedauern» von den Winterspielen ausgeschlossen. Die Akkreditierung musste er zurückgeben.

Kompromiss keine Option

Heraskewitsch provozierte diesen Entscheid, weil er zu keinem Kompromiss bereit war. Er durfte alle Trainingsläufe mit dem umstrittenen Kopfschutz bestreiten. Er hätte sogar mit seinem Wunschhelm durch die Mixed-Zone laufen dürfen. Das Tragen des Helmes im Rennen ging dem IOC aber zu weit.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)