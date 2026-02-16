Noé Roth und Pirmin Werner wollen im Aerials eine Olympiamedaille. Sie müssen über sich hinauswachsen.

Noé Roth ist der grösste Schweizer Medaillentrumpf in der Ski-Freestyle-Disziplin Aerials. Der Zuger ist zweifacher Weltmeister. Mit seiner Weltcup-Saison ist er aber nicht zufrieden. 2 Podestplätze in 7 Wettkämpfen genügen seinen Ansprüchen nicht.

An den Ambitionen für seine bereits 3. Olympischen Spiele (16. in Pyeongchang 2018, 8. in Peking 2022) ändert das indes nichts. «Ich bin mit jeder Medaille zufrieden, aber das Ziel ist schon Gold», sagt der 25-Jährige selbstbewusst. Ein gutes Gefühl gibt ihm der Austragungsort: In Livigno siegte er im letzten März im Weltcup.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Aerials-Wettkämpfe starten am Dienstag mit den Qualifikationen der Frauen (10:45 Uhr) und der Männer (13:30 Uhr). Die Finals sind dann auf Mittwoch (Frauen, 11:30 Uhr) respektive Donnerstag (Männer, 11:30 Uhr) angesetzt. Bei SRF sind Sie live dabei.

Starke Chinesen

Ebenfalls Chancen rechnet sich Pirmin Werner aus. Er schrammte 2022 zweimal knapp an Edelmetall vorbei: Im Einzel und im Team gab es Rang 4. «Das Ziel ist klar eine Medaille», meint auch der Schaffhauser. Die ganz grossen Favoriten kommen aber aus China: Gegen Jiaxu Sun, Tianma Li und Guangpu Qi war im Weltcup kein Kraut gewachsen.

Bei den Frauen geht Lina Kozomara als einzige Schweizerin an den Start. Die 20-Jährige dürfte kaum in den Medaillenkampf eingreifen können.