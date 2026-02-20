Legende: Bronzegewinnerin und beste Torhüterin des Olympia-Turniers Andrea Brändli. Keystone/AP Photo/Petr David Josek

Andrea Brändli wird als beste Torhüterin des Turniers ebenso ins All-Star-Team gewählt wie Alina Müller.

Freeskier Robin Briguet bleibt in der Halfpipe in der Qualifikation hängen.

Im Ski Mountaineering wird Olympiasiegerin Marianne Fatton am Samstag an der Seite von Jon Kistler zum Mixed-Wettkampf antreten.

Im Langlauf werden am Wochenende Beda Klee und Nicola Wigger sowie Nadja Kälin den abschliessenden 50er bestreiten.

Eishockey: Ehrung für Brändli

Die Schweizer Goaliefrau Andrea Brändli wurde nach dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen Winterspielen auch individuell geehrt. Das Turnierdirektorat und die akkreditierten Medien wählten die 28-Jährige, die nach ihrem Shutout im Viertelfinal gegen Finnland (1:0) auch gegen Schweden (2:1 n.V.) mit 32 Paraden überzeugte, zur besten Torhüterin des Turniers. Mit Alina Müller wurde eine zweite Schweizerin ins sechsköpfige All-Star-Team gewählt.

Ski Freestyle: Briguet verpasst Halfpipe-Final

Der Halfpipe-Final der Freeskier geht am Freitagabend ohne Robin Briguet über die Bühne. Der 26-jährige Walliser erzielte mit seinem ersten Run 58,25 Punkte und konnte sich nach einem Sturz im zweiten nicht mehr verbessern. In der Endabrechnung resultierte für ihn Rang 18, womit er den Final der Top 12 letztlich klar verpasste. Für Briguet war es nach Pyeongchang und Peking bereits die dritte Olympia-Teilnahme. Die Qualifikation wurde von einem schweren Sturz von Finley Melville Ives überschattet. Der Neuseeländer galt als Kandidat auf Gold.

Ski Mountaineering: Fatton und Kistler bilden Schweizer Staffel

Sprint-Olympiasiegerin Marianne Fatton bekommt am Samstag die Chance auf ihre zweite Goldmedaille an den Olympischen Spielen in Bormio. Die 30-Jährige wurde zusammen mit Jon Kistler für die Mixed-Staffel selektioniert. Letzterer hatte bei den Männern nach einem Wechselfehler die Medaillen verpasst. Das Rennen sehen Sie am Samstag ab 13:20 Uhr live bei SRF.

Langlauf: Klee, Wigger und Kälin starten über 50 km

Swiss-Ski hat das Aufgebot für die abschliessenden 50-km-Rennen in der klassischen Technik bekanntgegeben. Bei den Männern starten Beda Klee und Nicola Wigger, bei den Frauen Nadja Kälin. Für den 24-jährigen Wigger wird es das erste Rennen über diese Distanz auf höchster Stufe sein. Kälin wurde bei ihrem letzten 50-km-klassisch-Wettkampf vor rund einem Jahr in Lahti (FIN) starke Zehnte. Das Rennen der Männer sehen Sie am Samstag ab 10:50 Uhr, jenes der Frauen am Sonntag ab 9:50 Uhr live bei SRF.

Olympische Winterspiele