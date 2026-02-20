Legende: Bronzegewinnerin und beste Torhüterin des Olympia-Turniers Andrea Brändli. Keystone/AP Photo/Petr David Josek

Eishockey: Ehrung für Brändli

Die Schweizer Goaliefrau Andrea Brändli wurde nach dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen Winterspielen auch individuell geehrt. Das Turnierdirektorat und die akkreditierten Medien wählten die 28-Jährige, die nach ihrem Shutout im Viertelfinal gegen Finnland (1:0) auch gegen Schweden (2:1 n.V.) mit 32 Paraden überzeugte, zur besten Torhüterin des Turniers. Mit Alina Müller wurde eine zweite Schweizerin ins sechsköpfige All-Star-Team gewählt.

Ski Mountaineering: Fatton und Kistler bilden Schweizer Staffel

Sprint-Olympiasiegerin Marianne Fatton bekommt am Samstag die Chance auf ihre zweite Goldmedaille an den Olympischen Spielen in Bormio. Die 30-Jährige wurde zusammen mit Jon Kistler für die Mixed-Staffel selektioniert. Letzterer hatte bei den Männern nach einem Wechselfehler die Medaillen verpasst. Das Rennen sehen Sie am Samstag ab 13:20 Uhr live bei SRF.

Langlauf: Klee, Wigger und Kälin starten über 50 km

Swiss-Ski hat das Aufgebot für die abschliessenden 50-km-Rennen in der klassischen Technik bekanntgegeben. Bei den Männern starten Beda Klee und Nicola Wigger, bei den Frauen Nadja Kälin. Für den 24-jährigen Wigger wird es das erste Rennen über diese Distanz auf höchster Stufe sein. Kälin wurde bei ihrem letzten 50-km-klassisch-Wettkampf vor rund einem Jahr in Lahti (FIN) starke Zehnte. Das Rennen der Männer sehen Sie am Samstag ab 10:50 Uhr, jenes der Frauen am Sonntag ab 9:50 Uhr live bei SRF.

