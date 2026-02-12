Vinzenz Buff liegt im Skeleton vor der Entscheidung auf Platz 16 – Favorit Matt Weston führt.

Skeleton: Solider Auftakt von Buff

Zur Halbzeit liegt Vinzenz Buff im olympischen Skeleton-Wettbewerb auf Platz 16 und damit einen Rang hinter seinem persönlichen Ziel. Der Debütant zeigte in den Läufen 1 und 2 in Cortina solide Auftritte und liegt 2,20 Sekunden hinter der Bestzeit von Matt Weston zurück. Der britische Favorit liess der Konkurrenz am 1. Tag keine Chance und schielt bereits auf Gold. Die Medaillen-Entscheidung fällt am Freitagabend in den Läufen 3 und 4.

Milano Cortina 2026