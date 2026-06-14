Legende: Grosser Toyota-Jubel in Le Mans Auch bei Sébastien Buemi (2.v.r.). Imago/Andreas Beil

Sébastien Buemi ist beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf das Podest zurückgekehrt. Gemeinsam mit dem Neuseeländer Brendon Hartley und dem Japaner Ryo Hirakawa belegte der 37-jährige Waadtländer im Toyota mit der Nummer 8 den 3. Rang. Auf das siegreiche Trio Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries, ebenfalls in einem Toyota, büssten Buemi und seine Teamkollegen 20 Sekunden ein.

Platz 2 sicherte sich der BMW mit der Nummer 20, gefahren von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde. Der Cadillac mit unter anderen dem Genfer Louis Delétraz am Steuer belegte den 4. Rang.

Ferrari-Serie gerissen

Buemi erreichte damit erstmals seit seinem 2. Platz im Jahr 2023 wieder das Podest in Le Mans. Für Toyota war es der erste Sieg seit der Serie von fünf Erfolgen zwischen 2018 und 2022 (davon viermal mit Buemi). In den vergangenen drei Jahren hatte in Le Mans jeweils Ferrari triumphiert.