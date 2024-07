Die Schweizer Schützin Audrey Gogniat holt Bronze über 10 m Luftgewehr.

Es ist die erste Medaille für die Schweiz an den Olympischen Spielen in Paris.

Gold geht an die Südkoreanerin Hyojin Ban, Silber an die Chinesin Yuting Huang.

Zum dritten Mal in Folge sind es die Schützinnen, welche den Medaillenbann für die Schweiz an Olympischen Spielen brechen. 2016 in Rio war es Heidi Diethelm-Gerber, 2021 in Tokio Nina Christen und nun Audrey Gogniat, welche die erste Medaille für die Schweiz in Paris gewinnt.

Nur einmal kurz Nerven gezeigt

Mit ihrem 3. Platz in der Qualifikation am Vortag hatte Gogniat ihr Können schon einmal aufblitzen lassen. Und auch in der Entscheidung am Montag zeigte die 21-jährige Jurassierin (fast) keine Nerven und befand sich von Beginn weg auf Medaillenkurs.

Erst mit dem 79. Schuss (die 60 Schüsse aus der Qualifikation mitgezählt) verpasste Gogniat erstmals überhaupt eine Punktzahl über 10. Weil die US-Amerikanerin Sagen Maddalena gleichzeitig 10,4 schoss, kam sie bis auf 0,5 Punkte an die drittplatzierte Gogniat heran.

In den Fussstapfen von Christen

Doch die Schweizerin konterte mit einer 10,7 (bei maximal 10,9 möglichen Punkten pro Schuss) und sicherte sich endgültig Edelmetall, da Maddalena in der Folge aus der Entscheidung fiel. Am Ende kam Gogniat dank ihrer beeindruckenden Konstanz auf ein Total von 230,3 Punkte.

01:32 Video Hier sichert sich Gogniat die Bronzemedaille Aus Paris 2024 Clips vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Gogniat tritt damit in die Fussstapfen von Christen, die in Tokio in der gleichen Disziplin Bronze geholt hat. Diethelm-Gerber hatte in Rio Bronze über 25 m mit der Sportpistole geholt.

Krimi im Kampf um Gold

Der Kampf um Gold entwickelte sich zu einem Krimi. Als nur noch die letzten beiden Schützinnen übrig waren, verspielte die Südkoreanerin Hyojin Ban in den letzten beiden Schüssen einen Vorsprung von 1,3 Punkten, womit die Chinesin Yuting Huang noch gleichziehen konnte.

Im entscheidenden Shoot-off gelang der 16-jährigen Ban eine 10,4, während die 17-jährige Huang «nur» eine 10,3 schoss. So gewann Ban doch noch Gold, für Huang reichte es zu Silber.