Legende: Steht im Olympia-Final Audrey Gogniat. imago images / Aleksandar Djorovic

Audrey Gogniat qualifiziert sich mit dem Luftgewehr über 10 m souverän für den Final der besten 8.

In der Qualifikation belegt die 21-Jährige bei ihrem Olympia-Debüt den hervorragenden 3. Rang.

Nina Christen, Bronzemedaillengewinnerin von Tokio, kann nach missglücktem Start nicht mehr aufdrehen und scheidet in der Qualifikation aus (23.).

Auch in Paris ist die Schweiz im Luftgewehr-Final über 10 m vertreten. Etwas überraschend heisst die Schweizer Finalistin aber nicht Nina Christen, sondern Audrey Gogniat. Die 21-Jährige zeigte ein hervorragendes Olympia-Debüt und qualifizierte sich als 3. souverän für den Final der besten 8 Schützinnen.

Gogniat überzeugte in Châteauroux auf der ganzen Linie und schoss über sämtliche 6 Serien äusserst konstant. Die Jurassierin liess sich nie weniger als 10 Punkte gutschreiben und summierte nach 60 Schüssen ein Total von 632,6 Zählern. Einzig die Südkoreanerin Hyojin Ban mit Olympia-Rekord (633,2) und die Norwegerin Jeanette Hegg Duestad (633,2) waren in der Qualifikation besser als die Schweizerin.

Damit kann sich Gogniat im Kampf um Edelmetall einiges ausrechnen. Um die Medaillen wird bereits am Montag geschossen. Der Final der besten 8 Schützinnen startet um 9:30 Uhr (live auf SRF zwei).

Christen kommt nicht auf Touren

Eine herbe Enttäuschung muss hingegen Christen verarbeiten. Die Nidwaldnerin, die in der gleichen Disziplin vor drei Jahren in Tokio die Bronzemedaille gewonnen hatte, schied in der Qualifikation aus. Der Schweizer Fahnenträgerin war die erste von 6 Serien mit nur 102,7 Punkten gründlich missglückt. Trotz Steigerung gelang der Sprung unter die besten 8 letztlich klar nicht. Mit 627,1 Punkten resultierte nur der 23. Schlussrang.

Für Christen sind die Olympischen Spiele aber noch nicht vorbei. Am Donnerstag steht die Qualifikation des Dreistellungskampfs über 50 m auf dem Programm. In dieser Disziplin geht die 30-Jährige nach ihrem Olympiasieg vor drei Jahren in Tokio als Titelverteidigerin an den Start. Der Final der besten 8 steigt einen Tag darauf am Freitag.