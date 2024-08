In der ersten Leichtathletik-Entscheidung in Paris gewinnt Brian Daniel Pintado (ECU) über 20 km Gehen die Goldmedaille.

20 km Gehen, Männer: Pintado sichert sich Gold

Das erste Olympiagold in der Leichtathletik geht an den Ecuadorianer Brian Daniel Pintado. Der 29-Jährige, der 2023 in Budapest WM-Zweiter über die 35 km geworden ist, jubelte im Ziel wie wild über sein erstes Edelmetall an Olympischen Spielen und Ecuadors erste Goldmedaille. Für die 20 km brauchte Pintado 1:18:55 Stunden – damit verpasste er den 2012 in London von Ding Chen (CHN) aufgestellten Olympia-Rekord um nur gerade 9 Sekunden. 14 Sekunden nach Pintado überquerte der Brasilianer Caio Bonfim die Ziellinie, Bronze sicherte sich der spanische Weltmeister Alvaro Martin (1:19:11). Das Rennen wurde erst mit einer halben Stunde Verspätung gestartet, nachdem zuvor ein Gewitterschauer über Paris niedergegangen war.