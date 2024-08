Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ist vom Vorgehen des IOC massiv enttäuscht Hürdenläufer Dany Brand. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Dany Brand, Hürdenläufer über 400 m, hat am Donnerstag mit einer Botschaft über seinen persönlichen Instagram-Kanal aufhorchen lassen. Der 28-jährige Hinwiler berichtete enttäuscht davon, wie ihm vom IOC scheinbar verweigert wird, an den Olympischen Spielen in Paris teilzunehmen.

Was ist passiert? 40 Athleten haben sich über 400 m Hürden für Paris qualifiziert. Weil aber der Franzose Ludvy Vaillant verletzungsbedingt passen muss, ist ein Platz freigeworden. Als Nummer 41 würde Brand in den Startlöchern stehen. Doch seit mittlerweile 5 Tagen wartet Swiss Athletics auf eine Antwort vom IOC.

Vorlauf über 400 m Hürden am Montag Box aufklappen Box zuklappen Viel Zeit bis zum Startschuss von Brands Disziplin bleibt nicht. Der Vorlauf über 400 m Hürden wird am Montag, 5. August, um 10:05 Uhr über die Bühne gehen.

Eine unerträgliche Zeit des Hoffens und Bangens für Brand, der seinen Emotionen freien Lauf lässt. Auf Instagram schreibt er: «Angeblich sind zu viele Leichtathleten vor Ort, es gibt ‹keinen Platz› im olympischen Dorf, und deshalb haben sie World Athletics angewiesen, die Teilnehmerzahl zu reduzieren – auf Kosten von Leuten wie mir.» Die Hoffnung auf eine positive Antwort des IOC haben Brand und Swiss Athletics noch nicht aufgegeben.