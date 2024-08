Legende: Behielt den Durchblick Sportschützin Chiara Leone. Keystone/Amr Alfiky

Chiara Leone greift im 50 m Dreistellungskampf am Freitag nach den Medaillen. Sie qualifiziert sich souverän für den Final der besten Acht.

Am Freitag ab 09:30 Uhr kämpft Leone um eine olympische Medaille.

Enttäuschend verläuft die Quali für Nina Christen: Die Olympiasiegerin von Tokio in dieser Disziplin wird nur 21.

Sportschützin Chiara Leone hat in der Dreistellungskampf-Quali von A bis Z überzeugt: Mit einem Total von 592 von 600 möglichen Punkten zeigte die 26-jährige Aargauerin am Donnerstag die drittbeste Leistung aller Gewehr-Schützinnen. Nur Sagen Maddalena (USA) und die Chinesin Qiongyue Zhang, welche beide olympischen Quali-Rekord schossen, waren noch um einen Zähler besser.

Leone begann auf der Schiessanlage in Châteauroux rund zwei Fahrstunden südlich von Paris mit 196 Zählern in der knieenden Position, womit sie bereits auf Kurs lag. Im liegenden Anschlag gelang der amtierenden Europameisterin dann eine fast perfekte 20er-Serie mit 199 von 200 Punkten. Einzig der 13. Schuss landete nicht in der 10. In der abschliessenden Stehend-Position zeigte Leone dann keinerlei Nerven und brillierte mit 197 Zählern. Dieser Wert wurde von keiner Konkurrentin übertroffen.

Der Final mit acht Schützinnen aus acht verschiedenen Ländern findet am Freitag ab 09:30 Uhr statt (live bei SRF).

Nächstes Quali-Out für Christen

Mit einer weiteren Enttäuschung endete der Wettkampf hingegen für Nina Christen. Die Olympiasiegerin von 2021 in dieser Disziplin totalisierte nur 582 Punkte und schloss die Quali auf Rang 21 von 32 Schützinnen ab. Christen konnte nur mit ihren 197 Punkten im liegenden Anschlag zufrieden sein. Knieend (193) und stehend (192) platzierte sie zu viele Schüsse an der 10 vorbei.

Christen war bereits über 10 m mit dem Luftgewehr in der Qualifikation hängengeblieben. In dieser Sparte hatte sie in Tokio die Bronzemedaille ergattert.