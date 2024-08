Die K.o.-Phasen in den olympischen Handball-, Volleyball- und Basketball-Turnieren bringen eine Besonderheit hervor: In 5 von 6 Turnieren kommt es in den Viertel- oder Halbfinals zur Begegnung Frankreich vs. Deutschland. Derzeit haben die Gastgeber die Nase vorn, die prestigeträchtigsten Duelle stehen indes noch bevor.

Volleyball Männer: Frankreich – Deutschland 3:2

Der «Überläufer» führte die Gastgeber zur Wende: Frankreichs Nationalcoach Andrea Giani, bis 2022 Trainer der deutschen Volleyballer, stellte sein Team nach 0:2-Satzrückstand richtig ein. Die vom Publikum in der Arena Paris Süd 1 angepeitschten Franzosen gewannen die Sätze 3 bis 5 mit 25:20, 25:21 sowie 15:13 und zogen in die Halbfinals ein. Überragend spielten die Aussenangreifer Earvin N'Gapeth (21 Punkte) und Trévor Clévenot (20). Frankreich hat damit weiter die Chance auf sein 2. Olympiagold nach Tokio 2021.

Handball Frauen: Frankreich – Deutschland 26:23

Es war ein verdienter Sieg für das Team von Trainer Olivier Krumbholz: Die Französinnen waren im Viertelfinal nach 45 Sekunden in Führung gegangen und gerieten im gesamten Match nie in Rückstand, auch wenn die Deutschen durch einen Zwischenspurt nach der Pause vom 10:15 zum zwischenzeitlichen 15:15 ausgleichen konnten. Beste Werferin war die 28-jährige Tamara Horacek, die 7 ihrer 9 Abschlüsse im Tor unterbrachte. Torhüterin Laura Glauser parierte 13 deutsche Würfe. Beide waren bei Frankreichs Olympiasieg 2021 in Tokio nicht aufgeboten worden.

Handball Männer: Endet Karabatics Olympia-Karriere am Mittwoch?

Dreimal ist Nikola Karabatic bereits Olympiasieger geworden: 2008, 2012 und 2021. In der Gruppenphase überzeugte der inzwischen 40-Jährige aber ebenso wenig wie das gesamte französische Team. Nach zwei Auftakt-Niederlagen schlichen die Gastgeber nur knapp in die Viertelfinals. Ganz anders Deutschland: Das Team von Trainer Alfred Gislason schlug unter anderem Schweden sowie Spanien und steigt mit breiter Brust in das Viertelfinal-Duell vom Mittwochnachmittag (live auf SRF zwei).

Legende: Ein letztes Hurra Nikola Karabatic. Imago/Eibner

Basketball Frauen: Französinnen favorisiert

Die Französinnen haben das überzeugendste Viertel dieses Olympia-Turniers hingelegt: Beim Auftaktsieg gegen Kanada entschied das Team von Jean-Aimé Toupane den 2. Abschnitt mit 23:2 für sich. Sowohl die Olympia-Gastgeberinnen (gegen Australien) als auch Deutschland (gegen die USA) mussten in der Vorrunde eine Niederlage hinnehmen. Die Stärke der Französinnen liegt in ihrer Vielseitigkeit. In allen drei Vorrundenspielen sammelte eine andere Spielerin die meisten Punkte: Gabby Williams, Marine Johannès und Marième Badiane. Im Viertelfinal vom Mittwochabend sind sie favorisiert.

Basketball Männer: Wembanyama vs. Schröder

Bereits um die Medaillen geht es am Donnerstag (17:30 Uhr) im Halbfinal in der Bercy Arena. In beiden Auswahlen stehen Spieler mit klingenden Namen: Jungstar und NBA-Nummer-1-Pick Victor Wembanyama bei Frankreich, der gestandene NBA-Spielmacher Dennis Schröder bei Deutschland. Favorit ist Weltmeister Deutschland – mit gutem Grund: Bereits in der Gruppenphase trafen die beiden Teams in Lille aufeinander. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert führte nach einem überragenden 2. Viertel schon bei Halbzeit mit 48:27 (Schluss: 85:71). Schröder und Moritz Wagner warfen je 26 Punkte.