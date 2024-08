Legende: Holte die zweite Schweizer Medaille in Paris Julie Derron. Keystone/Urs Flüeler

Julie Derron und Roman Mityukov dürfen die Schweizer Fahne an der olympischen Abschlussfeier tragen.

Die Triathletin und der Schwimmer holten sich Silber respektive Bronze.

Julie Derron und Roman Mityukov, die beide in Paris Medaillen erobert haben, tragen die Schweizer Fahne an der Schlussfeier der Olympischen Spiele am Sonntagabend ins Stade de France.

Die Zürcherin Derron war mit ihrem Silber-Coup im Triathlon eine der positiven Überraschungen im Schweizer Team. Der Genfer Mityukov sorgte mit Bronze über 200 m Rücken dafür, dass es auch im Schwimmbecken wieder eine Medaille gab.

Schliessen 02:21 Video Derron schreibt mit Silber ein Triathlon-Märchen Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden. 01:21 Video Mityukov schwimmt über 200 m Rücken zu Olympiabronze Aus Paris 2024 Clips vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Nachfolger von Quirici

«Julie und Roman stehen für Sportarten, die uns auf der Weltbühne immer wieder Freude bereiten», begründete der Schweizer Delegationschef Ralph Stöckli seine Wahl. «Sie beide haben dies mit ihren Leistungen auch in Paris getan.»

Derron und Mityukov folgen auf die Karateka Elena Quirici, welche die Flagge 2021 in Tokio an der Schlussfeier ins Stadion tragen durfte. An der Eröffnungsfeier in Paris kam Mountainbiker Nino Schurter und Schützin Nina Christen die Ehre zuteil, die Schweizer Fahne bei der Bootsparade auf der Seine hochzuhalten.