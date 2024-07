Der italienische Hochspringer Gianmarco Tamberi hat während der Eröffnungsfeier auf der Seine beim Schwenken der Fahne offenbar seinen Ehering verloren. Wie Il Messaggero berichtet, ist dem 32-Jährigen der Ring von der nassen Hand abgerutscht und in den Fluss gefallen. Der Olympiasieger von Tokio führte die italienische Delegation gemeinsam mit der Fechterin Arianna Errigo an.

Ein Wasserballer soll nach dem schwerwiegenden Verlust ein Beweisvideo für Tamberis Ehefrau gedreht haben, um die Unfreiwilligkeit des Missgeschicks zu beweisen.

Unvergessener Goldjubel in Tokio

Tamberi hatte an den Olympischen Spielen in Tokio für eine besondere Geschichte gesorgt, als er sich den Sieg im Hochsprung mit dem Katari Mutaz Essa Barshim teilte. Beide erhielten damit die Goldmedaille umgehängt. In Paris greift Tamberi erst am 7. August in der Qualifikation ins Geschehen ein. Die Medaillen werden am 10. August verteilt.