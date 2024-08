Per E-Mail teilen

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré gewinnen im olympischen Beachvolleyball auch ihre dritte Partie und machen den Gruppensieg perfekt.

Gegen Giuliana Poletti und Michelle Valiente aus Paraguay gewinnen die Schweizerinnen mit 23:21, 18:21 und 15:12.

Auch Tanja Hüberli und Nina Brunner schliessen die Gruppenphase mit drei Siegen in drei Spielen ab.

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré haben die Gruppenphase beim olympischen Beachvolleyball-Turnier in Paris mit dem 3. Sieg im 3. Spiel makellos abgeschlossen. Doch für den Gruppensieg mussten die Schweizerinnen gegen die krassen Aussenseiterinnen Giuliana Poletti/Michelle Valiente mehr kämpfen als ihnen lieb war.

Die Paraguayerinnen waren bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme überhaupt nach ihren ersten beiden Partien mit zwei Niederlagen ohne eigenen Satzgewinn dagestanden. Insofern überraschte der grosse Widerstand, den sie schon im ersten Satz leisteten. Böbner/Vergé-Dépré gerieten zwar nie in Rückstand und führten zwischenzeitlich mit 16:11. Trotzdem musste der Startsatz in der Verlängerung entschieden werden.

Paraguay fordert Schweizerinnen

Den 2. Umgang mussten die Luzernerin und die Bernerin dann sogar ihren Kontrahentinnen überlassen. Poletti/Valiente, die in ihren ersten beiden Spielen nie in Front gelegen hatten, lieferten zum Abschluss der Gruppenphase ihre beste Leistung. Im äusserst engen Mittelabschnitt – Paraguays erkämpfter Punkt zum 12:10 war besonders sehenswert – behielten die Aussenseiterinnen mit 21:18 die Oberhand.

Weil sich Böbner/Vergé-Dépré im 3. Satz aber doch noch steigerten, schliessen sie die Gruppe D als Erste ab und sind gerüstet für die K.o.-Phase.

Hüberli/Brunner makellos

Ohne jegliche Mühe tüteten Tanja Hüberli und Nina Brunner in Paris ihren dritten Sieg im dritten Spiel ein. Gegen das französische Duo Lézana Placette/Alexia Richard liessen die Schweizerinnen in ihrer letzten Partie in der Gruppe F die Muskeln spielen. Nach nur 31 Minuten war der 21:11, 21:8-Erfolg im Trockenen.

Mit wem sich die beiden Schweizer Duos im Achtelfinal messen werden, kommt am Samstagabend raus.