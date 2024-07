Tanja Hüberli und Nina Brunner gewinnen im olympischen Beachvolleyball gegen Laura Ludwig und Louisa Lippmann aus Deutschland in 2 Sätzen 21:9, 21:15.

Mit 2 Siegen aus 2 Spielen stehen Hüberli/Brunner vorzeitig im Achtelfinal.

Am Mittwochabend überzeugen auch Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré. Sie schlagen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson 21:18, 13:21, 15:11 und sichern sich ebenfalls das Achtelfinal-Ticket.

Tanja Hüberli und Nina Brunner haben in ihrem 2. Gruppenspiel ihre Ambitionen in Paris so richtig angemeldet. Die beiden Schweizerinnen feierten nach dem Auftakterfolg gegen das spanische Gespann Daniela Alvarez/Tania Moreno auch gegen Laura Ludwig/Louisa Lippmann einen Zweisatzsieg. Mehr noch: Hüberli/Brunner deklassierten die beiden Deutschen richtiggehend.

00:37 Video Nach 33 Minuten verwandeln Hüberli/Brunner den Matchball Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Vor allem im 1. Satz liessen Hüberli/Brunner der Rio-Olympiasiegerin Ludwig (38) und ihrer Partnerin, der früheren Weltklasse-Hallenspielerin Lippmann, nicht den Hauch einer Chance. Dank unter anderem 4 Assen entschieden die Schweizerinnen diesen Umgang in nur 15 Minuten für sich.

Bei 11:10 ziehen Hüberli/Brunner davon

Der 2. Durchgang verlief bis zum 11:10 für Hüberli/Brunner ausgeglichen. Doch dann setzten sich die Schwyzerin und die Zugerin dank einem 5:1-Lauf auf 16:11 ab. Damit war der Widerstand der Deutschen gebrochen.

Mit 4 Punkten aus 2 Spielen und einem Satzverhältnis von 4:0 führen Hüberli/Brunner die Gruppe F an. Die Achtelfinal-Quali ist bereits vor dem letzten Gruppenspiel gesichert.

01:52 Video Hüberli: «Nach dem 21. Punkt war ich schon erleichtert» Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Böbner/Vergé-Dépré ziehen nach

In der Gruppe D lief am Abend in der Arena vor dem leuchtenden Eiffelturm auch das zweite Schweizer Duo zur Hochform auf. Gegen die Gruppenfavoritinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson fuhren Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré (CAN) beim 21:18, 13:21, 15:11 den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein.

Die Luzernerin und die Bernerin spielten von Beginn an unbekümmert auf. Im ersten Durchgang erspielten sie sich schnell ein 5-Punkte-Polster und liefen nicht mehr Gefahr, den Satz noch zu verlieren. Danach wendete sich das Blatt jedoch. Während sich bei den Schweizerinnen die Fehler häuften, fanden die Kanadierinnen zu ihrem Spiel und sicherten sich den zweiten Umgang deutlich.

Achtelfinal zum Greifen nahe

Im Entscheidungssatz erwischten dann wieder Böbner/Vergé-Dépré den besseren Start und behielten auch in kritischen Momenten die Nerven. Nach 56 Minuten beendete ein Fehler der Kanadierinnen die Partie – Blockerin Böbner war beim Smash von Humana-Paredes nicht mehr am Ball.

Mit 4 Punkten und nur einem abgegebenen Satz steht der Achtelfinal-Einzug der Olympia-Debütanten fest. Im letzten Gruppenspiel treffen Böbner/Vergé-Dépré am Samstag auf die noch sieglosen Giuliana Poletti/Michelle Valiente Amarilla aus Paraguay und können sich gar noch den Gruppensieg sichern.