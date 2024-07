Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Tanja Hüberli und Nina Brunner gewinnen im olympischen Beachvolleyball gegen Laura Ludwig und Louisa Lippmann aus Deutschland in 2 Sätzen.

Das Schweizer Duo braucht für das 21:9, 21:15 lediglich 33 Minuten.

Mit 2 Siegen aus 2 Spielen stehen Hüberli/Brunner so gut wie im Achtelfinal.

Tanja Hüberli und Nina Brunner haben in ihrem 2. Gruppenspiel ihre Ambitionen in Paris so richtig angemeldet. Die beiden Schweizerinnen feierten nach dem Auftakterfolg gegen das spanische Gespann Daniela Alvarez/Tania Moreno auch gegen Laura Ludwig/Louisa Lippmann einen Zweisatzsieg. Mehr noch: Hüberli/Brunner deklassierten die beiden Deutschen richtiggehend.

Vor allem im 1. Satz liessen Hüberli/Brunner der Rio-Olympiasiegerin Ludwig (38) und ihrer Partnerin, der früheren Weltklasse-Hallenspielerin Lippmann, nicht den Hauch einer Chance. Dank unter anderem 4 Assen entschieden die Schweizerinnen diesen Umgang in nur 15 Minuten für sich.

Bei 11:10 ziehen Hüberli/Brunner davon

Der 2. Durchgang verlief bis zum 11:10 für Hüberli/Brunner ausgeglichen. Doch dann setzten sich die Schwyzerin und die Zugerin dank einem 5:1-Lauf auf 16:11 ab. Damit war der Widerstand der Deutschen gebrochen.

Mit 4 Punkten aus 2 Spielen und einem Satzverhältnis von 4:0 führen Hüberli/Brunner die Gruppe F klar an. Die Achtelfinal-Quali ist zwar rechnerisch noch nicht fix. Es müsste aber mit dem Teufel zu- und hergehen, damit das Schweizer Duo nicht in die Runde der besten 16 einzieht.