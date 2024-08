Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner steht in Paris im Halbfinal und spielt um die Medaillen.

Im Viertelfinal lassen sie den Weltmeisterinnen aus den USA, Sara Hughes/Kelly Cheng, beim 21:18, 21:19 kaum eine Chance.

Zuvor scheitern Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré im Viertelfinal in drei Sätzen.

Die Schweiz darf in Paris weiter auf eine Beachvolleyball-Medaille hoffen. Tanja Hüberli/Nina Brunner zeigten im Viertelfinal gegen die US-Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Cheng eine überzeugende Leistung und nahmen mit einem Zwei-Satz-Sieg die Weltmeisterinnen aus dem Turnier. Besonders in den entscheidenden Momenten, wie etwa beim 1. Matchball zum 21:18, 21:19, machten die Schweizerinnen eine hervorragende Figur.

Zuvor hatten Hüberli/Brunner auch ihre Kämpferqualitäten bewiesen, als sie im 2. Satz plötzlich mit 12:14 zurücklagen. Doch die Europameisterinnen hatten nicht vor, zum ersten Mal in diesem Turnier einen Satz abzugeben. Sie schlugen zurück und machten kurz darauf alles klar.

Im 1. Durchgang hatte sich das Spiel sehr ausgeglichen gestaltet. Beim Stand von 5:5 setzten sich die Schweizerinnen zum ersten Mal zwei Punkte ab. Und diesen Vorsprung liessen sie sich nicht mehr nehmen. Besonders nach einem spektakulären Ball, den Brunner mit dem Fuss noch vor dem Einschlag im Sand rettete, war klar, dass dieser Satz in Richtung des Schweizer Duos gehen würde. Mit 21:18 gewannen Hüberli/Brunner schliesslich den Durchgang.

00:33 Video Brunner rettet mit dem Fuss – Spektakel-Punkt an die Schweizerinnen Aus Paris 2024 Clips vom 06.08.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Gegnerinnen noch offen

Auf wen die Schweizerinnen im Halbfinal treffen, steht noch nicht fest. Die Gegnerinnen werden erst am Mittwochnachmittag ermittelt. Die Spanierinnen Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno treffen auf die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Briana Wilkerson. Gegen das spanische Duo hatten Hüberli/Brunner bereits in der Gruppenphase gespielt und souverän in zwei Sätzen gewonnen.

Vor drei Jahren waren Brunner und Hüberli an den Olympischen Spielen in Tokio im Achtelfinal an den späteren Bronzegewinnerinnen Joana Mäder (damals Heidrich) und Anouk Vergé-Dépré gescheitert.