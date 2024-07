Am Freitag werden die Olympischen Sommerspiele in Paris eröffnet. Bei Ralph Stöckli, dem Schweizer Chef de Mission, steigt der Puls.

Nicht weniger als 128 Schweizerinnen und Schweizer werden an den Olympischen Sommerspielen in Paris im Einsatz stehen und ab Samstag um Medaillen kämpfen. Chef de Mission Ralph Stöckli weilt seit einer Woche in der französischen Hauptstadt und sagt im SRF-Interview: «Paris ist parat.»

Der Uzwiler, der am Dienstag 48-jährig wird, räumt ein, dass es zwar noch kleinere Baustellen gäbe. Aber er ist zuversichtlich, dass diese in den nächsten Tagen behoben würden. «Das Vertrauen ist gross. Das Organisationskomitee ist offen für Rückmeldungen und reagiert sehr schnell», so Stöckli.

Am Essen wird es nicht scheitern

Im Schweizer Lager ist man ebenfalls froh, dass bis zum Auftakt noch ein paar Tage bleiben, verrät der Chef und fügt an: «Es kommt gut.» Die ersten Schweizer Athletinnen und Athleten sind bereits angereist und richten sich im Olympischen Dorf ein.

Angetan ist Stöckli vom kulinarischen Angebot im Athletendorf: «Die grosse Dining-Hall ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten. Man kann sich gesund ernähren, die Qualität ist top.»

Am Freitagabend werden die Spiele mit der Eröffnungsfeier (ab 19:00 Uhr live auf SRF 1 und in der Sport App) so richtig lanciert. Am Samstagmorgen greifen dann die ersten Schweizerinnen und Schweizer ins sportliche Geschehen ein.