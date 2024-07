Vor drei Jahren wurde Nina Christen von einem Tag auf den anderen schweizweit einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Zuerst gewann die Nidwaldner Sportschützin in Tokio etwas überraschend Olympiabronze über 10 m mit dem Luftgewehr. Eine Woche später gelang ihr im Kleinkaliber-Dreistellungskampf gar der Gold-Coup.

Christen war plötzlich in aller Munde – und fiel in eine Depression. Diese hat die 30-Jährige inzwischen verarbeitet. In den letzten Monaten ergatterte sich Christen in einer nervenaufreibenden, internen Qualifikation ein Olympia-Ticket. Mehr noch: Am Freitagabend wird sie als Fahnenträgerin zusammen mit Mountainbiker Nino Schurter die Schweizer Delegation ins Stadion führen.

Nach der Eröffnungsfeier geht's zurück ins Training

Rund 36 Stunden nach den zu erwartenden grossen Emotionen an der Eröffnungsfeier muss Christen bereits wieder im fokussierten Wettkampfmodus sein. Denn am Sonntagmorgen steht die Qualifikation mit dem Luftgewehr (10 m) auf dem Programm. Christen hat sich mit dieser ungewöhnlichen Situation bereits befasst, wie sie sagt: «Ich weiss schon seit einer Weile, dass ich Fahnenträgerin sein werde. Ich habe mit meinem Trainer und meinem Sportpsychologen definiert, wie wir diese Sache handhaben werden.»

Christen gibt sich 24 Stunden Zeit, um die Eröffnungsfeier zu geniessen und die damit verbundenen Emotionen zu verarbeiten. Nach ihrer Rückkehr nach Châteauroux gut zwei Stunden südlich von Paris, wo die Schiesswettkämpfe stattfinden, gilt der Fokus wieder dem Training. «Und falls es dann trotzdem noch etwas geben sollte, was ich loswerden muss, wird mein Sportpsychologe vor Ort sein», erklärt Christen.

Am Tag X bereit sein – mehr als einmal

Die ersten Trainingseinheiten hat Christen in Châteauroux bereits hinter sich. Sie fühle sich gut, gibt die Europameisterin von 2019 zu Protokoll. Mit ihren Leistungen der letzten Monate ist die Innerschweizerin zufrieden. Diese Erfahrungen würden ihr helfen, am Tag X bereit zu sein.

Für Christen gibt es sogar zwei Tage X, respektive eigentlich deren vier. Mit dem Luftgewehr folgt einen Tag nach der Quali der Final über 10 m (am Montag, 29. Juli). Im Dreistellungskampf ist die Qualifikation am 1. August angesetzt, gefolgt vom Final am Folgetag.