Die Eröffnung steht am Freitag an, der erste offizielle Wettkampftag tags darauf. Doch an verschiedenen Fronten werden die Sommerspiele in Paris schon früher lanciert. Wir liefern die Übersicht.

Legende: Abklatschen zum nächsten Triumph Vor 3 Jahren in Tokio hielten die französischen Handballerinnen mit dem Olympiasieg die Fahne hoch. imago images/Mickael Chavet

3 Jahre nach Tokio, der verkürzte Zyklus ist den Corona-Nachwehen geschuldet, meldet sich Olympia zurück. Den 17 Tagen während der 33. Sommerspiele – am Starttag, dem Freitag, 26. Juli, gibt es nebst der grossen Eröffnungszeremonie im Herzen der Stadt entlang der Seine sowie Trainings im Schiessen keine Programmpunkte – werden 2 Wettkampf-Tage vorangestellt. Nur so kann das dichte Programm mit 329 Entscheidungen bis zum 11. August durchgepaukt werden.

Die Ouvertüre mit primär Teamsportarten gestaltet sich folgendermassen:

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

Fussball: 14 Gruppenspiele zum Auftakt

Den Fussballern, genauer Argentinien und Marokko sowie im Parallelspiel Usbekistan und Spanien, kommt die Ehre zuteil, in ihrer Gruppenphase Olympia 2024 zu lancieren. Das Männerturnier umfasst 16 Mannschaften, jenes der Frauen, das tags darauf beginnt, 12 Teams. Gespielt wird in 7 Stadien in Bordeaux, St. Etienne, Lyon, Marseille, Nantes, Nizza sowie im Pariser Parc des Princes. In Tokio gingen die Olympiasiege an die Brasilianer sowie die Kanadierinnen.

Rugby: Je 4 Partien innert rund 30 Stunden

Das Rugby-Turnier im Stade de France geht für die Männer intensiv und auch spektakulär los: Fidschi als Goldteam von 2021 befindet sich in der gleichen Gruppe wie Gastgeber Frankreich. Jede der 12 Equipen wird bis am Donnerstagnachmittag 3 Spiele absolviert haben. Und noch am Abend geht es mit den Viertelfinals bereits auf die Zielgerade der Entscheidung.

03:36 Video Archiv: Südafrikas Rugbyspieler holen Ende 2023 ihren 4. WM-Titel Aus Sport-Clip vom 28.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.

Handball: Hier ist zuerst die Reihe an den Frauen

Im Gegensatz zum Rugby bestreiten im Handball die Frauen ab Donnerstag ihre ersten Vorrunden-Partien und werden in Frankreich ein ebenso fachkundiges wie begeisterungsfähiges Publikum vorfinden. Denn die gastgebende Nation tritt ein schweres Vermächtnis an: In Tokio gab es Doppel-Gold. «Les Bleues» nehmen ihre nächste Titel-Mission am Donnerstagabend in der Süd Paris Arena gegen Ungarn in Angriff.

Bogenschiessen: Es geht um die Basis

Die Bogenschützen und Bogenschützinnen legen in der Esplanade des Invalides mit der Platzierungsrunde los. Anhand dieses Abschneidens werden die K.o.-Runden für die Einzel-, Team- und Mixed-Bewerbe festgelegt.