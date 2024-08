Die Fans im Stade Pierre-Mauroy hatten schon die Siegesgesänge angestimmt. Die französischen Handballer standen bereits so gut wie sicher im Halbfinal. 6 Sekunden vor Schluss führten sie im Viertelfinal gegen Deutschland mit 29:28, waren zudem in Ballbesitz. Der lange überragende Dika Mem (10 Tore) spielte dann aber einen kapitalen Fehlpass auf Julian Köster. Dieser bediente Renars Uscins, der in letzter Sekunde tatsächlich noch zum Ausgleich traf.

Dika Mem verschenkt Frankreichs Sieg

Die Franzosen mussten tatsächlich noch in die Verlängerung, gingen dort noch dreimal in Führung. 2:18 Minuten vor Schluss brachte Johannes Golla die Deutschen erstmals in Front, der Vorsprung hielt bis 15 Sekunden vor Schluss. Nedim Remili glich für Frankreich zum 34:34 aus, vieles deutete auf eine zweite Verlängerung hin.

Uscins macht mit 14. Treffer alles klar

Aber wieder war es Uscins, der die Pläne der Gastgeber durchkreuzte. Vier Sekunden vor der Sirene traf die grosse Figur bei den Deutschen mit seinem 14. Treffer zum 35:34. Es sollte die Entscheidung sein. Frankreichs letzter verzweifelter Versuch war nicht von Erfolg gekrönt, der Traum vom nächsten Olympiagold nach 2021 vorbei. Gleichzeitig ging mit dem Ausscheiden die grosse Karriere von Nikola Karabatic zu Ende.

Vier Sekunden vor Schluss. Die Entscheidung bei Deutschland - Frankreich

Ein Gigant sagt adieu: Karabatic nie mehr für Frankreich

Deutschland gegen Spanien

Während die Reise für die Franzosen endet, zieht Deutschland in den Halbfinal ein und trifft dort auf Spanien. Die Iberer hatten am Mittwochmorgen Ägypten mit 29:28 nach Verlängerung niedergerungen. In den anderen Viertelfinals kommt es am Mittwochabend zu den Duellen Norwegen - Slowenien und Dänemark - Schweden.