Der britische Sportkletterer Toby Roberts wird Olympiasieger in der Kombination.

Gold im Open-Water-Schwimmen geht an den Ungarn Kristof Rasovsky.

Sportklettern: Roberts gewinnt vor Favorit Anraku

Die Kombination im olympischen Sportklettern der Männer hat mit einer Überraschung geendet. Es siegte nicht der meistgenannte Favorit Sorato Anraku aus Japan, sondern der Brite Toby Roberts. Der 19-Jährige hatte nach dem Bouldern nur auf Rang 3 gelegen, ein 3. Platz im Lead reichte Roberts aber zum Gewinn der Goldmedaille. Der bei Halbzeit führende Anraku büsste im Lead 16 Punkte auf Roberts ein und fiel auf den Silber-Platz zurück. Bronze ging dank einer überragenden zweiten Wettkampf-Hälfte an den Österreicher Jakob Schubert. Der Schweizer Sascha Lehmann war im Halbfinal ausgeschieden.

Segeln: 2. Gold für Österreich

Kite-Surfer Valentin Bontus hat Österreich die zweite Goldmedaille bei den diesjährigen Olympischen Spielen beschert – die zweite in der Sportart Segeln. Der 23-Jährige setzte sich vor dem Slowenen Toni Vodisek und Max Maeder durch, dem 17-Jährigen aus Singapur mit Schweizer Wurzeln. Bontus gewann im Final dreimal in Folge und beendete die Serie zum frühest möglichen Zeitpunkt. Im 3. Rennen profitierte er davon, dass Vodisek weit zurückgeworfen wurde.

Kanu Regatta: Nochmals Gold an Carrington

Einen Tag nach dem Gewinn ihrer 6. olympischen Goldmedaille hat Lisa Carrington nachgedoppelt. Die neuseeländische Ausnahme-Kanutin siegte zusammen mit Alicia Hoskin im 500-m-Rennen im Kajak-Zweier. Das Duo setzte sich souverän vor den Ungarinnen Tamara Csipes/Alida Dora Gazso durch. Aussergewöhnlich: Das zweite ungarische Boot mit Noemie Pupp/Sara Fojt und die Deutschen Paulina Paszek/Jule Marie Hake wurden auf den Hundertstel zeitgleich gestoppt. Für alle vier gab es Bronze. Das Männer-Rennen derselben Kategorie gewannen Jacob Schopf/Max Lemke (GER). Im Canadier-Zweier der Frauen setzten sich Xu Shixiao/Sun Mengya (CHN) durch. Das Canadier-Einer-Rennen über 1000 m wurde eine Beute von Martin Fuksa (CZE).

Open Water: Zwei Medaillen für Ungarn

Nach Silber vor drei Jahren in Tokio ist Kristof Rasovszky auf dem Schwimm-Olymp angekommen. Im 10-km-Open-Water-Rennen in der Seine setzte sich der Ungar mit einer Zeit von 1:50:52 Stunden vor Oliver Klemet (GER) durch. Die Differenz betrug im Ziel gerade einmal 2 Sekunden. Bronze sicherte sich mit David Betlehem ebenfalls ein Athlet aus Ungarn. Der deutsche Florian Wellbrock – Top-Favorit und Olympiasieger von Tokio – verlor eine Minute auf die Bestzeit und musste sich mit Rang 8 zufriedengeben. Schweizer waren in Paris keine am Start.