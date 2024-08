Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Open Water: Niederländerin holt Gold

Das erste Gold des 13. Olympia-Tages geht an Sharon van Rouwendaal. Die Niederländerin setzte sich im Open Water über 10 Kilometer vor Moesha Johnson aus Australien und der Italienerin Ginevra Taddeucci durch. Schweizerinnen waren keine am Start. Um das Rennen hatte es im Vorfeld – wie schon bei den Triathlon-Wettkämpfen – viele Diskussionen wegen der schlechten Wasserqualität der Seine gegeben. Am Dienstag war das Training aus diesem Grund noch abgesagt worden, einen Tag später wurde die Strecke dann freigegeben.