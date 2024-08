Der Australier Keegan Palmer jubelt im Skateboard Park über die Goldmedaille an den Olympischen Spielen in Paris.

In der Rad-Teamverfolgung auf der Bahn gewinnt Australien gegen Grossbritannien Gold.

Im Speedklettern der Frauen kürt sich Aleksandra Miroslaw zur ersten Olympiasiegerin.

Maria Perez und Alvaro Martin sorgen über die Marathon-Distanz in der Mixed-Staffel für die 2. spanische Goldmedaille.

Skateboard: Favorit Palmer setzt sich durch

Direkt mit seinem ersten Final-Run setzte Keegan Palmer im Skateboard Park eine Marke, an die im Anschluss kein anderer Athlet mehr herankam. Der Australier erhielt 93,11 Punkte. Fast hätte ihm der US-Amerikaner Tom Schaar die Goldmedaille noch streitig gemacht, doch er stürzte in seinem letzten Run beim letzten Trick. Schaar gewann mit 92,23 Punkten Silber. Bronze ging an Augusto Akio, einen von gleich drei Brasilianern im Final. Vor dem Wettkampf war auch Skateboard-Oldie Andy MacDonald, der mit 51 Jahren sein Olympiadebüt gab und Platz 18 erreichte, vom Publikum gefeiert worden.

Rad Bahn: Australien profitiert vom britischen Pech

Alle 20 Jahre schlägt die Stunde des australischen Bahn-Vierers in der Mannschaftsverfolgung. Nach 1984 und 2004 sicherten sich die «Aussies» am Mittwoch Gold im Vélodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines. Im Final schlugen Olivier Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy et Kelland O'Brien Grossbritannien in einer Zeit von 3:42,067 Minuten – den eigenen Weltrekord vom Vorabend verpassten sie indes um mehr als eine Sekunde. Den Briten wurde auf der letzten Runde ein Fehler bei der Ablösung zum Verhängnis. Bronze sicherte sich Italien dank einem Sieg über Dänemark.

Sportklettern: Speed-Gold an Miroslaw

Aleksandra Miroslaw ist die erste Olympiasiegerin im Speedklettern. Die Polin wurde in Paris ihrer Favoritenrolle an der 15 Meter hohen Wand gerecht und sicherte sich die Goldmedaille. Miroslaw, die bereits in der Qualifikation ihren eigenen Weltrekord auf 6,06 Sekunden verbessert hatte, setzte sich in einem engen Final gegen die Chinesin Lijuan Deng durch. Bronze holte mit Aleksandra Kalucka eine andere Polin. Sie entschied den kleinen Final gegen Rajiah Sallsabillah aus Indonesien für sich.

00:37 Video Kurz-Zusammenfassung Speedklettern Frauen Aus Paris 2024 Clips vom 07.08.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 00:58 Video Der Final live: Miroslaw besiegt Deng Aus Paris 2024 Clips vom 07.08.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Gehen: Spaniens Mixed-Staffel triumphiert im Marathon

Bei der Olympia-Premiere der Mixed-Staffel im Gehen ist das spanische Duo seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Über die Marathon-Distanz holten Maria Perez und Alvaro Martin in 2:50:31 Stunden am Fusse des Eiffelturms Gold. Martin hatte in Paris bereits im Einzel der Männer Bronze und Perez bei den Frauen Silber gewonnen. Staffel-Silber ging an das Team aus Ecuador (2:51:22) mit Einzel-Olympiasieger Brian Daniel Pintado, Bronze gewann Australien (2:51:38).

In der Mixed-Staffel im Gehen wurden in Paris erstmals olympische Medaillen vergeben. Jedes Duo musste je zwei Streckenabschnitte der Marathondistanz von 42,195 Kilometer zurücklegen. Dafür wurden die 50 km bei den Männern gestrichen.