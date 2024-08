Kristof Rasovszky sichert sich zum Auftakt des 14. Olympia-Tages Gold im Open-Water-Schwimmen.

Open Water: Zwei Medaillen für Ungarn

Nach Silber vor drei Jahren in Tokio ist Kristof Rasovszky auf dem Schwimm-Olymp angekommen. Im 10-km-Open-Water-Rennen in der Seine setzte sich der Ungar mit einer Zeit von 1:50:52 Stunden vor Oliver Klemet (GER) durch. Die Differenz betrug im Ziel gerade einmal 2 Sekunden. Bronze sicherte sich mit David Betlehem ebenfalls ein Athlet aus Ungarn. Der deutsche Florian Wellbrock – Top-Favorit und Olympiasieger von Tokio – verlor eine Minute auf die Bestzeit und musste sich mit Rang 8 zufriedengeben. Schweizer waren in Paris keine am Start.