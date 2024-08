Per E-Mail teilen

Sportklettern: Weltrekord und indonesisches Gold

Veddriq Leonardo hat sich zum ersten Olympiasieger im Speed-Klettern gekürt. Der Indonesier gewann einen packenden Final gegen den Chinesen Wu Peng. Leonardo kletterte die Wand in 4,75 Sekunden hoch, 2 Hundertstel schneller als sein Finalgegner. Für das Highlight des Wettkampfs hatte kurz zuvor Sam Watson gesorgt. Der US-Amerikaner schlug im kleinen Final in der Weltrekord-Zeit von 4,74 Sekunden an und holte Bronze.

00:54 Video Hier klettert Watson im Speed Weltrekord Aus Paris 2024 Clips vom 08.08.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Kanu: 6. Olympiagold für Carrington

Neuseelands Kanu-Sprint-Legende Lisa Carrington hat im Alter von 35 Jahren ihren 6. Olympiasieg eingefahren. Die dreifache Goldgewinnerin von Tokio setzte sich mit ihren Teamkolleginnen Alicia Hoskin, Olivia Brett und Tara Vaughan im Kajak-Vierer vor Deutschland durch. Das Männer-Rennen gewann Deutschland vier Hundertstel vor Australien. Im Canadier Zweier ging Gold an China.

00:41 Video Carrington führt Neuseeland zu Gold Aus Paris 2024 Clips vom 08.08.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Open Water: Niederländerin gewinnt

Zum Auftakt des 13. Olympia-Tages hatte die Niederländerin Sharon van Rouwendaal das 10-km-Schwimmen in der Seine gewonnen. Die 30-Jährige siegte vor Moesha Johnson (AUS) und Ginevra Taddeucci (ITA). Schweizerinnen waren keine am Start. Um das Rennen hatte es im Vorfeld – wie schon bei den Triathlon-Wettkämpfen – viele Diskussionen wegen der schlechten Wasserqualität der Seine gegeben. Am Dienstag war das Training aus diesem Grund noch abgesagt worden, einen Tag später wurde die Strecke dann freigegeben.