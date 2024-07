Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris wird die Schweizer Fahne von einer Olympiasiegerin und einem Olympiasieger getragen. Sportschützin Nina Christen, Goldmedaillengewinnerin von 2021 in Tokio, und Mountainbike-Überflieger Nino Schurter, der 2016 Olympiagold in Rio de Janeiro gewann, werden bei der Bootsparade auf der Seine am Freitag die Schweizer Fahne tragen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag ab 19:30 Uhr live auf SRF zwei.

Gross ist die Vorfreude bei Christen: «Dass ich an der Eröffnungsfeier in Paris die Schweizer Fahne tragen darf, macht mich enorm stolz und ich freue mich sehr auf diesen Moment. Die Rolle als Fahnenträgerin ist eine Ehre für mich und gleichzeitig für die 130'000 Schützinnen und Schützen in der Schweiz.» Die 30-jährige Nidwaldnerin hatte an den Spielen in Tokio 2021 Gold im 50-m-Dreistellungskampf und Bronze mit dem Luftgewehr gewonnen. In Paris bestreitet sie ihren ersten Wettkampf am kommenden Sonntag über 10 Meter mit dem Luftgewehr.

Legende: Tragen die Schweizer Fahne Nina Christen und Nino Schurter. Swiss Olympic

Ralph Stöckli, der Schweizer Chef de Mission, begründet die Auswahl wie folgt: «Nina Christen ist eine herausragende Vertreterin einer Sportart, die sich aus dem Amateursport zum Profisport entwickelt hat. Sie steht für diese Entwicklung, an der wir noch viel Freude haben werden.»

01:26 Video Tokio 2020: Nina Christen holt erste Medaille für die Schweiz Aus Tagesschau vom 24.07.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Premiere für Schurter

Bereits zum 5. Mal wird Mountainbiker Schurter an Olympia teilnehmen, zum ersten Mal als Fahnenträger: «Die Olympischen Spiele haben meine Karriere als Profisportler geprägt, und ich habe immer alles dafür getan, um die Schweiz so gut wie möglich zu repräsentieren. Es ist deshalb eine riesige Ehre, bei meiner fünften Olympia-Teilnahme die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier zu tragen», sagt Schurter. Neben seinem Olympiasieg in Rio hat er zwei weitere Medaillen auf dem Konto (Bronze in Peking 2008, Silber in London 2012).

Bundespräsidentin Amherd in Paris Box aufklappen Box zuklappen Bundespräsidentin Viola Amherd besucht ab Donnerstag und bis Sonntag die Olympischen Sommerspiele in Paris. Die Sportministerin will die Gelegenheit auch nutzen für verschiedene hochrangige Treffen und Gespräche mit Sportverbänden und -organisationen. Im Zentrum der offiziellen Reise von Amherd steht der Besuch von möglichst vielen Wettkämpfen mit Beteiligung von Schweizer Athletinnen und Athleten, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilte.

Schurters bisherige Olympia-Rennen fanden jeweils gegen Ende der Spiele statt und die Eröffnungsfeier somit stets ohne den Bündner. Für Paris wurde der Wettkampfkalender angepasst, der 38-Jährige fährt daher schon am kommenden Montag um die Medaillen.

Schliessen 06:46 Video Stöckli: «Wichtig ist, dass es Persönlichkeiten und Botschafter sind» Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 46 Sekunden. 00:53 Video Christen: «Als Schützin die Olympischen Spiele eröffnen zu dürfen, ist mega cool» Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 00:51 Video Schurter: «Eine extrem grosse Ehre» Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 04:27 Video Archiv: Schurter holt in Rio souverän Olympiagold Aus Sport-Clip vom 28.06.2020. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 27 Sekunden.

Für Stöckli war Schurter eine logische Wahl: «Wie er sich seit Jahren an der Weltspitze hält, ist einzigartig. Er prägt seinen Sport wie kein anderer und hat bei seinen Olympia-Teilnahmen das ganze Spektrum erlebt. Nun erhält er in Paris endlich auch die Gelegenheit, an der Eröffnungsfeier dabei zu sein und die Delegation zusammen mit Nina Christen anzuführen.»